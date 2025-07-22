Госпошлины для автовладельцев и мигрантов вырастут с сентября

С сентября 2025 года автовладельцы и мигранты столкнутся с серьезным повышением госпошлин. Новые тарифы затронут регистрацию авто, получение водительских прав и постановку на миграционный учет. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 сентября 2025 года в России значительно вырастут госпошлины для владельцев автомобилей и иностранных граждан. Изменения, принятые Госдумой, коснутся почти всех услуг, связанных с транспортом и миграционным учетом.

Автовладельцам теперь придется платить больше за ПТС — пошлина повысится с 800 до 1200 руб. Регистрация машины на бумажном носителе подорожает до 1500 руб., а на пластике нового поколения — до 4500 руб. Водительские удостоверения также поднимутся в цене: национальные права обойдутся в 4000-6000 руб., а международные — в 3200 руб.

Мигрантов ждут дополнительные расходы. Постановка на учет по месту пребывания теперь будет стоить 500 руб., а продление временного пребывания — 1000 руб. Патент для работы в России подорожает до 4200 руб.

Закон вступит в силу через месяц после официальной публикации, но не раньше 1 сентября 2025 года.

Ранее стало известно, что в России введут новые штрафы для автомобилистов за непропуск машин высших чиновников.