В России введут новые штрафы для автомобилистов за непропуск машин высших чиновников

Госдума ужесточила штрафы за непропуск машин с мигалками — теперь за отказ уступить дорогу спецтранспорту грозит штраф до 10 тыс. руб. или лишение прав. Одновременно силовые структуры получили право бесплатного проезда по платным дорогам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Госдума приняла законопроект, ужесточающий наказание за непропуск машин со спецсигналами. Если раньше за отказ уступить дорогу скорой помощи, полиции или МЧС штрафовали на 4,5–7,5 тыс. руб., то теперь сумма вырастет до 7,5–10 тыс. руб. Кроме того, нарушителя могут лишить прав на срок от 6 месяцев до года.

Главное новшество — введение отдельного штрафа за непропуск машин без цветографической схемы, но с включенной «мигалкой». Речь идет о транспорте, на котором ездят высокопоставленные чиновники. За такое нарушение тоже предусмотрен штраф до 10 тыс. руб. или лишение прав.

Параллельно депутаты расширили список ведомств, чьи машины могут бесплатно пользоваться платными дорогами. Теперь кроме военных, ФСБ и Росгвардии в перечень вошли ФСО, прокуратура, фельдъегерская служба, а также некоторые подразделения администрации президента.

Ранее в Госдуме приняли поправки по поводу закона о штрафах за поиск запрещенных материалов.