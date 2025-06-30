Госпошлины на права и ПТС предложили повысить с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года россиян ждет повышение ряда госпошлин. Минфин подготовил изменения, которые ударят по автовладельцам и мигрантам. Об этом пишет РИА Новости.

Минфин предлагает с осени вдвое увеличить госпошлины за ряд операций с документами и регистрационными знаками. Если поправки в Налоговый кодекс примут, уже с 1 сентября 2025 года россиянам придется платить ощутимо больше за оформление водительских удостоверений и документов на транспорт.

Так, за новый ПТС придется выложить уже 1200 рублей вместо прежних 800, а за внесение правок — 525 рублей. Особенно заметно вырастет плата за водительские удостоверения: вместо 2000 рублей за пластиковое удостоверение придется отдать 4000, а документ нового поколения обойдется уже в 6000. Повышение коснется и международных прав — до 3200 рублей.

Подорожают и «транзитные» госномера, и номерные знаки на мотоциклы и прицепы. Изменения затронут и иностранных граждан. Для мигрантов вводятся новые пошлины за регистрацию, продление пребывания и разрешение на работу — до 4200 рублей за ряд услуг. Все нововведения уже одобрены правительственной комиссией.

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