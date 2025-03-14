Госсекретарь США назвал территориальные вопросы на Украине не главными

В настоящее время вопросы территорий в украинском конфликте не являются основными. Как сообщило РИА Новости, об этом сказал госсекретарь США Марко Рубио.

По словам высокопоставленного чиновника, в настоящее время идут два процесса.

«Первый о том, как добиться прекращения стрельбы. Вторая фаза — вести переговоры о том, о чем вы спрашиваете», — заявил Рубио представителям СМИ в Канаде.

Подобным образом он ответил на вопрос о позиции, которая была озвучена в заявлении руководителей МИД «Большой семерки» о поддержке «независимости и территориальной целостности» Украины. По утверждению Рубио, вести переговорный процесс во время боевых столкновений сложно, поэтому американская сторона видит первым этапом урегулирование прекращение огня.

Ранее госсекретарь США заявлял, что Вашингтон и Киев в ходе переговоров в Джидде обсуждали территориальные уступки, на которые, возможно, придется пойти Украине.