Государственная Дума в ходе пленарного заседания в первом чтении приняла законопроект, согласно которому решение о призыве на срочную военную службу должно быть исполнено в течение года со дня его принятия, если не было исполнено в процессе призыва. Об этом сообщило РИА Новости.

Данный законопроект подготовила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Согласно тексту документа, если решение о призыве гражданина на военную службу не было исполнено в ходе процесса призыва, его необходимо выполнить в последующие аналогичные мероприятия. На исполнение предписания дается год со дня принятия решения о призыве человека. При этом отмечается, что в день его исполнения не должны возникнуть события, регламентированные пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Вооруженные силы России практически ликвидировали всех украинских военных на территории Курской области. Подобных результатов удалось добиться благодаря нескольким результативным операциям на данном направлении.