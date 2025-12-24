«Готов к труду, обороне и полету»: Путин поручил рассмотреть включение теста на дроны в комплекс ГТО

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО может пополниться необычным испытанием. По поручению президента Владимира Путина рассмотрят возможность включить в него тест на управление беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает РИА Новости.

Идея модернизировать знаменитый советский комплекс «Готов к труду и обороне» цифровыми навыками получила развитие на высшем уровне. После заседания совета по развитию физкультуры и спорта Владимир Путин поручил правительству детально изучить вопрос. Цель — добавить в перечень нормативов специальное испытание по управлению дронами.

Кабмин министров во главе с Михаилом Мишустиным должен представить конкретные предложения до середины апреля 2026 года. Это означает, что специалистам предстоит разработать не только сам формат теста, но и критерии оценки, необходимую аппаратуру, а также возможные ступени для разных возрастных групп.

