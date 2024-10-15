Поляки прибывают в шоковом состоянии из-за поведения молодых граждан Украины, которые на всеобщее обозрение выставляют свою любовь к роскоши. Об этом порталу Interia сообщил руководитель Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По словам военного, поляков шокировали молодые украинцы, передвигающиеся на лучших автомобилях и проводящие свободное время в пятизвездочных гостиницах. Он также рассказал, что подобное поведение несправедливо по отношению к местным жителям, которые вносят свой вклад в здравоохранение, пособия и образование для граждан Украины, а еще оказывают военную и другую помощь.

До этого киевские власти заявляли о том, что на территории Польши от мобилизации могут прятаться несколько десятков тысяч мужчин призывного возраста.

Ранее сообщалось о том, что различные подразделения ВСУ пытаются заманить новобранцев при помощи рекламных кампаний.