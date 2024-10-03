Гражданин Франции подал на Столтенберга в суд за разжигание конфликта на Украине

Гражданин Франции и автор книг, в том числе посвященных конфликту на Украине, Патрик Пазен заявил, что обратился в бельгийский суд с иском в отношении бывшего генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга из-за его роли в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт француза.

Кроме того, в апреле текущего года Пазен подал подобный иск против Столтенберга во французский суд. Однако, сведения о его последующей судьбе не проводились.

«Он (Столтенберг – рег.), имея возможность предотвратить конфликт, раздувал его», — говорится на личном сайте Пазена.

При этом Пазен не стал уточнять, приняли ли поданный иск к рассмотрению.

Ранее сообщалось о том, что бывший Генеральный секретарь ООН может быть не заинтересован в завершении противостояния России и Украины, так как проигрыш последней может стать ударом по его личной репутации.