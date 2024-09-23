Гражданина США осудили за попытку похищения сына в России

В Калининграде по решению суда к шести годам лишения свободы был приговорен гражданин США, который пытался выкрасть сына и скрыться с ним за пределами России. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на данные, полученные из областного суда.

Преступление было совершено 27 июля 2023 года. В тот день фигурант приехал в Калининград, где собирался встретиться со своим четырехлетним ребенком. Не получив одобрения от матери несовершеннолетнего, американец попытался увезти маленького гражданина России за пределы странына автомобиле.

Нарушитель был задержан сотрудниками ФСБ недалеко от границы с Польшей, которую беглец пытался пересечь с ребенком через лес и болото. По решению суда мужчина получил 6 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 тыс. руб.

Ранее сообщалось об освобождении женщины, которая пыталась расправиться с собственной дочерью.