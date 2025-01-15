Гренландия заявила о желании самостоятельно решать вопрос независимости

Гренландия сама примет решение о своей независимости. Как сообщил ТАСС, такую позицию обозначила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе состоявшегося диалога с новым президентом США Дональдом Трампом.

Во время беседы премьер сослалась на слова председателя кабинета Гренландии и заявила, что остров не продается. Кроме того, она заявила, что решение о независимости должна принимать именно Гренландия. Также собеседники говорили об укреплении мер безопасности в Арктике, а премьер Дании выразила готовность страны уделять данному вопросу в этом регионе еще больше внимания.

Избранный президентом Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании включить в состав США крупнейший на земле остров, который среди прочего богат редкими полезными ископаемыми.

Ранее сообщалось о том, что в Гренландии пока не ждут приезда нового главы США.