Греция не захотела отдавать Украине ЗРК Patriot

Греция не рассматривает возможность поставки на Украину дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны.

Подобным образом неназваный собеседник опроверг информацию о том, что Киеву могут передать системы ПВО от Греции до саммита НАТО, который должен пройти в конце июня.

По сведениям New York Times, Украина к лету получит Patriot, который находится в Израиле. Однако в распоряжение Киева поступит более старая модель, которую еще надо отремонтировать. Кроме того, еще одна система ПВО, возможно, будет поставлена из Германии. В публикации также отмечалось, что в настоящее время две из восьми систем, которыми на данный момент располагает Киев, находятся в ремонте.

Ранее стало известно о том, что на Украине комбат сделал состояние на взятках, которые угрозами вымогал у своих подчиненных.