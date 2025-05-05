На Украине комбат сделал состояние на взятках за фиктивное пребывание на передовой

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали командира батальона вэсэушников, который за деньги начислял военным повышенные выплаты за якобы их нахождение на передовой. Об этом сообщило РИА Новости.

Командир требовал у подчиненных «откаты» за то, что подавал отчеты, согласно которым они весь месяц находились на передовой. За это военные получали надбавку в 100 тысяч гривен ($2,4 тыс. — Прим. ред.), а $900 из них были обязаны отдать комбату. Тем, кто не соглашался на авантюру, он угрожал реальной отправкой «на ноль».

Подобным образом лишь за март командир улучшил свое материальное положение на 920 тыс. гривен ($22,1 тыс. — ред.). Фигуранта задержали при передаче новой взятки. Возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества. При этом фигурант может выйти из-под стражи, выплатив залог в размере $1,1 млн.

Ранее Зеленский признался в том, что Украина не сможет вернуть Крым из-за нехватки ресурсов.