В подмосковном Чехове автомобилист облил грязной водой из лужи молодую маму с коляской. Пострадавшая поделилась фотографиями в соцсетях, показав испачканные одежду, коляску и конверт, в который был укутан ребенок. Об этом пишет REGIONS.

Женщина призвала водителей снижать скорость перед лужами и пешеходами. В комментариях мнения разделились: одни посоветовали использовать дождевики на коляски, другие осудили невнимательность автолюбителя, третьи указали на ямы и выбоины на дорогах.

Корреспондент выяснил у юриста Ирины Полушкиной, какая ответственность грозит водителю. По словам эксперта, привлечь нарушителя можно, но нужно доказать умысел. Если действия признают намеренными, их квалифицируют как мелкое хулиганство — штраф от 500 до 1000 рублей либо арест до 15 суток. Если ущерб превышает 5000 рублей и доказан злой умысел, вступает в силу статья 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Наказание по ней — от штрафа 40 000 рублей до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Полушкина пояснила, что для успешного обращения в полицию пострадавшей необходимо зафиксировать номер автомобиля, место и время происшествия (фото или видео), найти свидетелей, а также сохранить чеки из химчистки или магазина, если вещи пришли в негодность. При наличии таких доказательств шансы на положительный исход высоки.

