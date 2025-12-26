Громкая цифра оказалась мифом: Росреестр опроверг масштаб афер с недвижимостью по «схеме Долиной»

Росреестр не нашел подтверждений информации о тысячах пострадавших от мошенничества с недвижимостью по «схеме Долиной». В ведомстве считают, что работа системы регистрации остается стабильной. Об этом сообщает ТАСС.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии официально отреагировала на историю с «схемой Долиной». Замглавы ведомства Алексей Бутовецкий заявил, что озвученные ранее цифры о нескольких тысячах оспоренных из-за мошенничества сделок не имеют документального подтверждения.

По словам представителя Росреестра, в рассмотренных случаях сама система государственной регистрации прав не была вовлечена в противоправные действия. Это, как отметил Бутовецкий, демонстрирует ее надежность. Рассмотрение ключевого дела в Верховном суде показало, что существующего законодательства достаточно для защиты прав добросовестных покупателей. Нормы Гражданского кодекса о действительности сделок, которым более ста лет, продолжают работать.

Ранее сообщалось о том, что в Москве две пенсионерки воюют за квартиру, проданную под влиянием мошенников.