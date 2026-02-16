Громкий слив или фейк: экс-хакер Дотком утверждает, что Palantir создает биооружие для Украины

Известный интернет-предприниматель и бывший хакер Ким Дотком выступил с серией резонансных обвинений в адрес американской ИТ-компании Palantir. Об этом сообщает «EADaily».

Дотком утверждает, что в распоряжении компании находится гигантский архив материалов для шантажа, включая тысячи часов расшифрованных разговоров Дональда Трампа, Джея Ди Вэнса и Илона Маска. Согласно его заявлениям, специалисты Palantir установили «бэкдоры» для прослушки в личные устройства, автомобили и даже самолеты ведущих мировых политиков. Предприниматель пообещал в ближайшее время передать имеющиеся у него массивы данных представителям России или Китая.

Топ-менеджер Palantir Шьям Санкар назвал слова Доткома «заявлениями ядерного уровня без единого доказательства». Он иронично напомнил о прошлых несбывшихся прогнозах экс-хакера, включая предсказания об аресте Хиллари Клинтон, и оценил точность его данных как нулевую. Санкар подчеркнул, что компания продолжает работу в штатном режиме, и пообещал «съесть свою онтологию», если озвученные обвинения когда-либо найдут фактическое подтверждение.

Скандал развернулся на фоне недавних публикаций в западных СМИ, в которых Palantir критиковали за чрезмерно тесное сотрудничество с американской разведкой.

