По его словам, сейчас уже прошло два года с тех пор, когда была создана МАГАТЭ. Эта миссия поддержки и помощи для Запорожской АЭС направлена на обеспечение ядерной безопасности крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Гросси написал, что он направляется на ЗАЭС, чтобы не просто продолжить уже текущую помощь, но и предотвратить возможную ядерную аварию. Кстати, недавно делегация МАГАТЭ посещала и Курскую область, где осмотрела последствия украинского обстрела АЭС в Курчатове. Гросси также назвал ситуацию, сложившуюся на Курской АЭС, довольно серьезной – уже на текущей неделе может состояться встреча гендиректора МАГАТЭ и президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новгородской области подожгли цветы возле Вечного огня.