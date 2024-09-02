В Новгородской области возле Вечного огня подожгли искусственные цветы

В городе Чудово Новгородской области неизвестные мужчины подожгли искусственные цветы, которые лежали у мемориала «Вечный огонь». Как сообщает на своей официальной странице региональное МВД, по данному факту проводится проверка.

Уточняется, что хулиганы действовали под покровом ночи, а об инциденте правоохранительные органы узнали благодаря видеозаписи, которую сделал свидетель данных событий. Ведется розыск злоумышленников.

А глава района Виктор Шеляпин написал на своей странице в социальной сети, что описанные события случились в ночные часы понедельника. В настоящее время последствия акта вандализма уже устранили.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму начнут бесплатно отдавать земли участникам специальной военной операции. Однако, по мнению экономиста Михаила Беляева, данная мера поддержка вряд ли будет носить массовый характер из-за одного определяющего фактора.