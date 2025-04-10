Иран пообещал Штатам выслать инспекторов МАГАТЭ в случае продолжения угроз

Если Соединенные Штаты продолжат угрожать Ирану, он может предпринять сдерживающие инициативы, например, выслать из страны инспекторов МАГАТЭ и разорвать сотрудничество с данной организацией. Об этом на своей странице в соцсети X заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани.

«Продолжающиеся внешние угрозы и превращение Ирана в объект военного нападения могут привести к принятию сдерживающих мер, таких как высылка инспекторов МАГАТЭ и прекращение сотрудничества», — обозначил официальную позицию государства советник.

Он также заметил, что может быть рассмотрен и вариант перевозки обогащенного материала в место, которое будет более безопасным.

Ранее во Франции заявили о необходимости заключения соглашения по ядерной программе Ирана, без которого в регионе практически наверняка произойдет военный конфликт.