Гроссмейстер Сергей Карякин стал сенатором парламента от Республики Крым

Гроссмейстера Сергея Карякина назначили сенатором от Крыма. Как сообщает РИА Новости, решение об этом назначении приняли в четверг на первом заседании сессии партии «Единая Россия».

Уточняется, что экс-сенатор от Крыма Сергей Цеков сложил свои полномочия после того, как был избран депутатом крымского парламента нового созыва. При этом Карякин тоже выдвигал свою кандидатуру и стал членом местного парламента от «Единой России».

Отмечается, что депутаты отдали свои голоса за наделение гроссмейстера компетенциями сенатора, а следующим решением раньше срока прервали его депутатские полномочия.

Ранее сообщалось о том, что по указу президента России Владимира Путина с должности посла РФ в Черногории был снят Владислав Масленников, который работает в дипломатических кругах с 1991 года.