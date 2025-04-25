Группа компаний «Самолет» объявила о расширении географии строительства в 2025 году

Группа компаний «Самолет» продолжает динамичное развитие своих проектов в 2025 году. В частности, как говорится в пресс-релизе ГК, будут запущены новые девелоперские проекты в Уфе, Казани и Екатеринбурге.

Фактически, компания, несмотря на текущие рыночные условия, собирается выйти на объемы продаж, которые соответствуют данным прошлого года. В частности, речь идет и о создании новых ЖК. Этого можно достигнуть за счет усиления экспансии на региональные рынки, сообщил исполнительный директор департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка Марат Ибрагимов.

В пресс-службе «Самолета» отметили, что в текущем году компания продолжает стратегию запусков проектов в тех регионах, которые наиболее востребованы и помогут сохранить рентабельность бизнеса. Планируется продолжать работу и по монетизации активов с помощью продажи земельных участков.

Напомним, ранее стало известно, что ГК «Самолет» за год увеличила выручку на 32%.