Украинские военные лишаются боеприпасов и продуктов питания на своих позициях в Судже по причине активной работы Вооруженных сил России по главной трассе снабжения ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник в российской группировке войск «Север».

По имеющимся у источника сведениям, бойцы ВСУ отказываются выезжать на дорогу Юнаковка-Суджа для доставки любого груза, но в особенности боеприпасов. На этом отрезке дороги на постоянной основе за неприятелем ведется наблюдение и огневое воздействие со стороны группировки «Север». Собеседник информационного агентства отметил, что до начала активного наступления ВС РФ на данном направлении ВСУ в течение дня доставляли грузы на примерно 500 автомобилях.

«В данный момент на этом участке трассы объемы доставки сократились примерно в 10 раз. За последние сутки уничтожено 14 автомобилей», — добавил собеседник.

Он также уточнил, что раньше трасса Юнаковка-Суджа была основной артерией для заезда из Сумской области. Дорогу неприятель использовал для доставки грузов всей своей группировке, находящейся на курском направлении.

Ранее стало известно, что в ВС РФ освободили в Курской области мирных жителей, которых ВСУ держали в подвале.