«Грызун в комплекте»: голландцы нашли дохлую мышь в пакете с фасолью из супермаркета

Неожиданный сюрприз от супермаркета шокировал жителей Нидерландов. Супружеская пара из города Капелле-ан-ден-Эйссел обнаружила в пакете замороженной стручковой фасоли мертвую мышь. Продукт они купили две недели назад в местном филиале крупной сети магазинов. Об этом сообщает РИА Новости.

Неприятная находка обнаружилась сразу же после вскрытия упаковки. Грызун лежал прямо сверху, скрытый среди замороженных овощей. В тот же вечер покупатель отправился в магазин разбираться. Реакция менеджера повергла голландца в еще большее недоумение. Вместо того чтобы всерьез отнестись к инциденту, сотрудник супермаркета просто принес извинения, вручил ваучер и посоветовал выбросить пакет с грызуном в мусорное ведро. Даже номер партии товара никто не записал.

Возмущенная пара обратилась с жалобой в Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA). В самой сети магазинов факт инцидента подтвердили, но пока не комментируют, как мышь могла попасть в замороженные овощи и какие меры будут приняты, чтобы это не повторилось.

