Во время прямого эфира в социальной сети «Вконтакте» глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил , что обстановка в Краснояружском районе приходит в порядок и, возможно, уже 14 августа люди смогут вновь оказаться в своих домах.

Утром 12 августа глава региона докладывал, что в связи с активностью вооруженных сил Украины начался процесс эвакуации жителей Краснояружского района. Кроме того, по решению местной администрации въезд на территорию района оказался полностью закрыт. Оно было мотивировано необходимостью обеспечить безопасность местных жителей.

Ранее сообщалось о том, что к отправке на специальную военную операцию готовится Министр по делам молодежи Якутии Петр Шамаев. Чиновник продолжительное время получал нужные навыки и даже вылечил зрение, чтобы как можно лучше исполнять обязанности оператора беспилотного летательного аппарата.