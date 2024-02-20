Губернатор Курской области заявил об обстреле региона со стороны ВСУ

Курская область вновь подверглась обстрелам со стороны Украины во вторник, 20 февраля. Об этом в своем официальном канале в социальных сетях сообщил глава Роман Старовойт.

По его словам, украинцы обстреляли Суджанский район региона. Сразу важно отметить – среди граждан, жителей района, никто не пострадал. Но есть небольшие разрушения.

Так, в селе Гоголевка один снаряд попал в ангар частного предприятия, там повреждены оказались личная машина и трактор. Власти продолжают подомовой обход. На хуторе Олешня также было зафиксировано три прилета, поврежден один дом и перебита линия электропередачи.

Попали под украинский обстрел и села Гордеевка и Троицкое, что в Кореневском районе. В Троицком повреждено электроснабжение, село осталось без света, а также выбиты окна в четырех домах. К счастью, среди граждан тут никто не пострадал.

Напомним, ранее мы рассказали о судьбе граждан, которые сейчас находятся в Авдеевке. По словам Пушилина, сейчас российские военные проводят большую работу в плане разминирования.