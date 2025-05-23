Губернатор Орловской области прокомментировал падение Ми-8

Пилоты военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Орловской области, ценой своей жизни спасли гражданских лиц. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Экипаж ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Их героизм не будет забыт», — написал губернатор.

Он также добавил, что в результате падения крылатой машины никто не пострадал, а также не было зафиксировано каких-либо разрушений. По словам Клычкова, вертолет потерпел крушение по причине «технической неисправности».

Сотрудники экстренных ведомств оцепили место происшествия, а на территории района развернули оперативный штаб, занимающийся устранением последствий катастрофы.

Ранее стало известно о том, что в Финляндии столкнулись два гражданских вертолета, а после упали и загорелись. При этом к месту падения финские силовики отказались подпускать сотрудников средств массовой информации.