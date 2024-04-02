Волонтеры из Германии обеспечивают ВСУ различными видами наркотиков. Об этом на своей официальной странице сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона пишет, что вместе с гуманитарной помощью члены немецкой «Medical Responce Crew» привозят в 15 находящихся на линии боевого соприкосновения подразделений амфетамин, а также другие запрещенные вещества. Сальдо ссылается на информацию, полученную от пленных солдат вооруженных сил Украины. Они же рассказали о том, что командование знает о незаконном бизнесе, который идет на передовой, но не оказывает препятствий.

Со слов губернатора, данная ситуация выгодна украинским командирам, так как находящихся под дурманом солдат проще использовать в роли пушечного мяса. Кроме того, офицеры и другие начальники имеют свою долю от преступного бизнеса.

Ранее мы писали о том, что на Украине удалось ликвидировать коммерсанта, который занимался спонсированием террористов.