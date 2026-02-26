Гуф избежал тюрьмы: рэперу вынесли приговор за избиение полицейского в бане

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, снова избежал реального тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Наро-Фоминский суд приговорил артиста к одному году лишения свободы условно за инцидент, произошедший в банном комплексе в деревне Малые Горки. Второму фигуранту дела, Геворку Саруханяну, суд назначил аналогичное наказание с испытательным сроком на один год. Изначально Долматову инкриминировали статью «Грабеж», однако в финале процесса судья переквалифицировал действия подсудимых на «Самоуправство».

Поводом для уголовного преследования стала потасовка, в ходе которой у потерпевшего — сотрудника полиции Михаила Мартьянова (находившегося в тот момент в гражданской одежде) — силой отобрали iPhone 14 Pro. Следствие установило, что пока Саруханян удерживал жертву за руки, Гуф нанес мужчине как минимум два удара по лицу и угрожал физической расправой.

Несмотря на то, что сторона обвинения запрашивала два года условного срока, суд счел возможным ограничиться минимальным наказанием. Для Алексея Долматова это далеко не первое столкновение с законом: в его «послужном списке» уже значатся несколько дел, связанных с наркотиками.

