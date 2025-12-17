«Гуманизация, а не давление»: в Госдуме ответили на призывы лишить пенсии «тунеядцев»

Идея лишения социальных пенсий граждан, не имеющих трудового стажа, не найдет поддержки в российском парламенте. Как заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, это право гарантировано Конституцией РФ и его пересмотр не входит в планы законодателей.

Поводом для резкой реакции стало заявление общественного деятеля Вадима Попова, который предложил прекратить выплаты тем, кто ни дня не работал, назвав их тунеядцами. Депутат парировала, что подобные инициативы не учитывают сути социальной пенсии. Она напомнила, что ее получают не только по старости, но и по инвалидности, потере кормильца. Кроме того, ее назначают на пять лет позже обычной трудовой пенсии и часто — людям, трудившимся в теневом секторе экономики у недобросовестных работодателей. Бессараб подчеркнула, что мировая практика движется в сторону гуманизации законодательства, а не ужесточения давления.

