Руководитель Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила о том, что суд над ней по делу о якобы причастности к незаконному финансированию партии «Шор» затянулся из-за желания властей Молдавии устранить законно выбранного руководителя Гагаузии, а еще подавить оппозиционные силы. Это мнение было озвучено в телеграм-канале исполкома Гагаузии, во глава которого и стоит Гуцул.

В пятницу состоялось очередное заседание по делу о якобы причастности Гуцул к коррупционным схемам. Комментируя данный факт, глава Гагаузской автономии заявила, что считает этот процесс «абсолютно сфабрикованным» в отношении нее, а также коллеги Светланы Папан.

Она также заявила о желании Майи Санду подобным образом удержать в своих руках власть и обвинила режим в давлении, «откровенном нарушении закона» и «создании хаоса» в Молдавии. Целью процесса Гуцул видит свое политическое устранение и окончательное решение вопроса с оппозиционными силами.

Ранее сообщалось о том, что власти Молдавии планируют ввести ограничения для авиакомпаний из России и Армении.