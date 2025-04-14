Гуцул резко прокомментировала решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии

Решение Конституционного суда Молдавии ограничить власти Гагаузии в праве утверждать прокурора может привести к тому, что у автономии больше не будет особого статуса. Как сообщило РИА Новости, такое мнение озвучила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Ранее по решению Конституционного суда был удовлетворен запрос генпрокуратуры, согласно которому Гагаузия не сможет самостоятельно назначать прокурора в автономии. По причине этого Народное собрание Гагаузии (парламент) исключили из списка тех, кто занимается формированием прокуратуры автономии.

Через своих адвокатов Гуцул заявила, что это нововведение является очередным шагом к ликвидации Гагаузской автономии и установлению полного контроля партии «Действие и солидарность» над юстицией. Сделала она и неблагоприятный прогноз, касающийся вероятного будущего территории.

«Конечная цель центральных властей — это ликвидация Гагаузии, сведение нашего особого правового статуса к „большому району с культурными отличиями“», — считает Гуцул.

По ее мнению, на достигнутом власти Молдавии не остановятся, а, напротив, продолжат ущемлять права автономии.

«Сегодня как никогда важно объединить усилия всех здравомыслящих политических сил, чтобы защитить Гагаузию, сохранить нашу автономию, язык, идентичность и право самим решать свою судьбу. Только вместе мы сможем отстоять то, что принадлежит нашему народу по праву», — подчеркнула Гуцул.

Ранее стало известно о том, что более 60 тыс. жителей Молдавии в письменном виде выразили поддержку главе Гагаузской автономии.