В Молдавии больше 60 тыс. человек открыто выразили поддержку Гуцул

Проживающие в Гагаузской автономии в составе Молдавии люди собрали свыше 60 тыс. подписей в поддержку руководителя региона Евгении Гуцул. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова депутата парламента Молдавии от политблока «Победа» Регины Апостоловой, которые были сказаны ею во время митинга в Кишиневе.

В понедельник продолжается судебное разбирательство по делу о выходящем за рамки закона финансировании запрещенной на территории Молдавии партии «Шор». Ранее по решению суда Гуцул на 30 суток отправили под домашний арест отдельному делу, которое связано с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.

«Более 60 тысяч подписей собрал гагаузский народ в поддержку Евгении Гуцул. Это народное влияние. Это голос народа, которого сегодня у ПДС (правящей в Молдавии партии — ред.) нет!» — сделала вывод Апостолова.

По словам депутата, число собранных подписей говорит о высокой поддержке Гуцул среди живущих в автономии людей. В Кишиневе у здания районного суда идет демонстрация в защиту руководителя региона. В частности, собравшиеся скандируют лозунги «Свободу Евгении Гуцул» и «Руки прочь от Гагаузии».️

Ранее Гуцул сообщила о том, что члены партии «Действие и солидарность» на постоянной основе оказывают давление на оппозиционные силы.