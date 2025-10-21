Хакеры обнародовали данные продавцов дронов для украинской армии

Активисты хакерской группировки Killnet получили доступ к конфиденциальной информации крупнейшего маркетплейса по продаже дронов для Вооруженных сил Украины. В их распоряжении оказались персональные данные сотрудников и координаты производителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Хакеры из группировки Killnet провели успешную операцию и получили доступ к ключевому маркетплейсу, занимающемуся поставками беспилотников для украинской армии. По их данным, доступ был получен через взлом электронной почты одного из высокопоставленных чиновников Министерства цифровой трансформации Украины.

В результате активисты завладели обширной базой данных, которая содержала полные имена, телефоны, адреса электронной почты и местонахождение лабораторий всех продавцов дронов. Представитель группировки с ником KillMilk подтвердил успех операции и передал полученные сведения в распоряжение журналистов. Он охарактеризовал работу как очередной шаг в деятельности коллектива.

