«Хезболла» открыла в Ливане счет подбитым танкам Merkava
«Хезболла» заявила о поражении трех израильских танков в Ливане
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«Хезболла» сообщила о ликвидации трех израильских танков «Меркава» на юге Ливана. Как сообщает РИА Новости, соответствующая информация появилась в телеграм-канале движения.
Из опубликованных сведений следует, что тяжелая техники, направлявшаяся в деревню Марун Ар-Рас, была уничтожена 2 октября с помощью управляемых ракет. Также приводятся данные об убитых и раненых членах экипажа.
Кроме того, силы сопротивления ракетами земля-воздух атаковали израильские вертолеты, которые после этого предпочли покинуть территорию Ливана.
Ранее сообщалось о том, что Израиль хочет разжечь прямой конфликт между США и Ираном.