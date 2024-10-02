«Хезболла» открыла в Ливане счет подбитым танкам Merkava

«Хезболла» сообщила о ликвидации трех израильских танков «Меркава» на юге Ливана. Как сообщает РИА Новости, соответствующая информация появилась в телеграм-канале движения.

Из опубликованных сведений следует, что тяжелая техники, направлявшаяся в деревню Марун Ар-Рас, была уничтожена 2 октября с помощью управляемых ракет. Также приводятся данные об убитых и раненых членах экипажа.

Кроме того, силы сопротивления ракетами земля-воздух атаковали израильские вертолеты, которые после этого предпочли покинуть территорию Ливана.

Ранее сообщалось о том, что Израиль хочет разжечь прямой конфликт между США и Ираном.