Небензя заявил о желании Израиля разжечь конфликт между США и Ираном

Действия руководства Израиля направлены на разжигание прямого конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Как сообщает ТАСС, об этом заявил постоянный председатель России при ООН Василий Небензя.

«Становится все более очевидным, что в планах израильского руководства - любой ценой спровоцировать прямой конфликт между своим главным региональным противником – Ираном и Соединенными Штатами», – заявил Небензя во время заседания Совбеза ООН по Ближнем Востоку.

Он же сообщил, что нельзя сказать однозначно, понимают ли это в Вашингтоне. По мнению Небензи, если Израиль получит возможность и далее претворять свои планы в жизнь, эскалация конфликта может достичь «невообразимого уровня», а под угрозой окажется весь мир.

«Если она дойдет до финала, конфликт может выйти на невообразимый уровень эскалации, угрожая уже не только Ближнему Востоку, но и всему миру», – подытожил дипломат.

Ранее сообщалось о том, что по мнению Дональда Трампа за нападением Ирана на Израиль стоит Джо Байден.