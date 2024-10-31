Президента США Джо Байдена настоятельно просят разрешить Польше сбивать ракеты РФ над Польшей. С таким призывом обратились лидеры Хельсинкской американской комиссии, пишет KP.RU со ссылкой на Hill.

Хельсинская группа считает, что Варшава могла бы помочь обеспечить безопасность восточных границ НАТО, если бы получила от США разрешение на уничтожение ракет России над Украиной. Таким образом Польша продемонстрировала боеспособность и готовность защищать интересы альянса.

«Мы пишем, чтобы решительно призвать вашу администрацию предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной», — говорится в письме.

При этом известно, что многие страны напротив не хотят ввязывать в конфликт и участвовать в нем напрямую. На это жаловался Владимир Зеленский. По его словам, союзники категорически не хотят помогать сбивать ракеты ВС РФ.

Ранее сообщалось об утечке секретной части плана победы лидера киевского режима.