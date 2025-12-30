«Хищение свыше полумиллиарда»: суд отправил за решетку исполнителей схемы с гособоронзаказом

Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа, причинившему Минобороны России ущерб более чем в 500 млн руб. Об этом сообщил ТАСС.

Фигурантами дела стали гендиректор ООО «Сибай» Андрей Грунин и руководитель ООО ИФК «РНГС Капитал» Дмитрий Левченко. Следствие установило, что в 2022-2023 годах их компании заключили с военным ведомством контракты на поставки и услуги на общую сумму свыше 1,3 млрд руб. Предоставляя заведомо ложные данные о стоимости работ, бизнесмены организовали схему, позволившую похитить из бюджета гигантскую сумму.

Московский гарнизонный военный суд признал обоих виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Левченко получил восемь лет колонии общего режима, Грунин — пять лет. Каждого из них также оштрафовали на 500 тыс. руб. В ходе следствия силовикам удалось обеспечить частичное возмещение ущерба — в бюджет вернули более 470 млн руб.

