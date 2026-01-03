Холодные праздники: житель Петербурга пожаловался на ледяные батареи в разгар отопительного сезона

В разгар отопительного сезона житель Приморского района Санкт-Петербурга столкнулся с отсутствием тепла в собственной квартире. Как передает MK.RU , на портале «Наш Санкт-Петербург» было опубликовано обращение с жалобой на холодные батареи в доме №59 на Комендантском проспекте.

Автор сообщения привел конкретные данные с теплосчетчика: температура теплоносителя на входе в систему квартиры составляет 53 градуса, а на выходе — лишь 31 градус, что указывает на значительные теплопотери в 22 градуса.

По словам жителя, 2 января он уже обращался в аварийную службу управляющей компании, однако, в нарушение жилищного законодательства, ему не сообщили сроки устранения проблемы, и обратной связи так и не последовало.

Обращение сейчас находится на рассмотрении у администрации Приморского района под руководством Богдана Заставного. Окончательное решение по жалобе обещали принять до 14 января 2026 года. А пока люди, вероятно, вынуждены подмерзать в разгар январских праздников.

