Холодный душ для кошелька: платежи за воду взлетят в два раза в 2026 году

С 1 января 2026 года для потребителей холодной воды, не установивших счетчики при наличии технической возможности, размер платы вырастет в два раза. Соответствующие поправки утверждены Правительством Российской Федерации, сообщает Life.ru.

Изменения касаются методики расчета платы за холодное водоснабжение в жилых помещениях, где возможен монтаж индивидуальных приборов учета. Ранее при отсутствии счетчика применялся повышающий коэффициент 1,5 к нормативу потребления. Согласно новым правилам, данный коэффициент увеличен до 3.

Оплата будет начисляться исходя из количества зарегистрированных жильцов, действующего норматива потребления холодной воды на человека и нового повышающего коэффициента. Изменения не затрагивают расчеты за горячую воду, отопление и электроснабжение. Для граждан, установивших счетчики, расчет будет производиться по фактическому потреблению.

