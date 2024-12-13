Хозяева Твикса потребовали СК возобновить дело о гибели кота

Газета KP.RU (Петербург) ссылаясь на адвоката Сергея Егорова сообщила, что закрытие уголовного дела о гибели кота Твикса вызвало негодование у хозяев, потерявших любимца. Они не согласны с решением СК и требуют продолжить расследование.

За десять месяцев расследования правоохранители установили картину произошедшего на злополучном поезде. По версии следователей, кота Твикса выбросила на мороз не проводница, а пассажир. Мужчина пожаловался сотруднице на животное. Женщина бегло опросила всех, кто был в поезде, а затем выставила кота в тамбур. Уже оттуда какой-то пассажир выкинул хвостатого. То есть, состава преступления не нашли, в связи с чем и закрыли дело.

«Пассажир спросил проводницу, что делать с котом. На что женщина всучила ему животное в руки и сказала: «Высаживаем. Выкиньте его, пожалуйста». То есть Твикса все равно высадили по указке проводницы. Мужчина вообще не при делах. Но в действиях проводницы так и не нашли состава преступления», — возмутился адвокат Сергей Егоров.

По мнению юриста, хозяева инициируют процедуру возобновления предварительного следствия.

Напомним, что 11 января 2024 года недалеко от Кирова из поезда на мороз выбросили кота. Это оказался питомец одного из пассажиров. После продолжительных поисков животное нашли мертвым в сугробе со следами укусов. В произошедшем обвиняли проводницу. Подробно об истории сообщало интернет-издание «Подмосковье сегодня» в своем материале.

Ранее также стало известно, что в России изменятся правила перевозки животных в поездах с 1 января.