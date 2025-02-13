Хозяин «Волгонефти 239» объяснил причину крушения судна

Танкер «Волгонефть 239» потерпел крушение в Керченском проливе из-за ветроволновой нагрузки на корпус грузового судна. Об этом Интерфакс сообщил со ссылкой на представителя компании-судовладельца.

Во время судебного заседания представитель ответчика заявил, что судно пошло ко дну, так как оказанная на него ветроволновая нагрузка превысила конструктивные возможности корпуса танкера. С его слов, судно загрузили мазутом 24 октября, а на якорную стоянку к порту «Кавказ» оно пришло 6 ноября. Судовладелец был уверен, что до конца ноября сможет разгрузить танкер и уйти в отстой. При этом он был технически исправен.

Представитель судовладельца также сообщил, что в караван судно поставили 5 декабря и оно вышло в Черное море через Керченский пролив, получив соответствующее разрешение от капитана порта. Там оно находилось свыше 10 дней, ожидая судно-накопитель. После начался шторм и плавучие сооружения направили в укрытия, однако последние два из них, среди которых «Волгонефть 239», туда не попали по причине отсутствия мест. Получив указания бросить якорь в определенном месте, капитан его выполнил.

Кроме того, в ходе разбирательства была озвучена суть переписки, согласно которой владелец судна доложил фрахтователю о возможном ухудшении погоды, пытаясь таким образом ускорить разгрузку.

Согласно решению арбитражного суда Краснодарского края, ЗАО «Волгатранснефть» (владелец танкера «Волгонефть 239») признали виновным нарушении требований технических регламентов при эксплуатации судна. Размер штрафа составил 300 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что у хозяина «Волгонефти-239» осталось в наличии еще пять танкеров.