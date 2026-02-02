Хранил детское порно и испугался, что мальчик его сдаст: показания подозреваемого в убийстве в Петербурге

По данным Mash, на компьютере Жилкина обнаружены материалы с детской порнографией, а сам он был знаком с мальчиком, который мыл ему машину и, возможно, пытался его шантажировать. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Последний раз ребенка видели, когда он сел в «Тойоту» подозреваемого около 16:00 у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе. Через 20 минут машина попала на камеры на Красносельском шоссе, после чего свернула в сторону леса, где сейчас ведутся поисковые работы. По предварительной информации, мотивом убийства мог стать страх разоблачения: мальчик, знавший о запретных материалах на компьютере Жилкина, мог его шантажировать. Представители СК и волонтеры сейчас направились в деревню Ягилево, где по предварительной информации подозреваемый мог утопить мальчика в одном из водоемов.

Ранее подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге признался в убийстве.