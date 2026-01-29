Хроническая усталость и проблемы со сном: на что указывают популярные жалобы на здоровье

Дефицит магния часто протекает скрыто, маскируясь под другие состояния, что затрудняет его своевременное выявление. Врач-невролог Елена Мирошник пояснила, какие симптомы должны насторожить и стать поводом для проверки уровня этого важного микроэлемента. Признаки, которые указывают на нехватку этого элемента, она перечислила «Вечерней Москве».

Со стороны нервной системы о нехватке магния могут сигнализировать немотивированная раздражительность, повышенная тревожность, панические атаки и хроническое чувство усталости. Частыми спутниками дефицита становятся нарушения сна, головные боли и снижение концентрации внимания.

Мышечные проявления не менее характерны. К ним относятся судороги, спазмы, непроизвольные подергивания мышц, включая тики века, а также ощущения покалывания и онемения в руках и ногах. Особое внимание врач уделила сердечно-сосудистым симптомам: дефицит магния способен провоцировать учащенное сердцебиение, аритмию и повышение артериального давления.

При длительном и выраженном недостатке элемента могут присоединиться тошнота, снижение аппетита и общая слабость. Из-за нарушения взаимосвязи с кальцием возрастает риск развития остеопороза. У женщин нехватка магния нередко усугубляет проявления предменструального синдрома. Специалист подчеркивает, что при наличии комплекса таких симптомов необходима консультация врача и соответствующая диагностика для коррекции состояния.

