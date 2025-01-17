Хуситы сообщили о седьмом нападении на американский авианосец в Красном море

Находящееся у власти на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что уже в седьмой раз подвергло атаке авианосец США Harry Truman с того момента, как он прибыл в Красное море. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на появившееся в их телеграм-канале заявление.

Представители движения заявили, что три операции израильтян совпали с четвертой военной операцией, которую провели ВМС в отношении авианосца Harry Truman, находящегося в северной части Красного моря. Судно атаковали с помощью нескольких беспилотников в седьмой раз с момента прибытия в данные воды.

Хуситы также рассказали о готовности к любому из вероятных сценариев или американо-израильской эскалации в отношении Йемена, а еще сообщили о намерении следить за обстановкой в секторе Газа.

Ранее сообщалось о том, что Израиль по ошибке нанес удар по столице Йемена.