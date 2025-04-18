Хуситы совершили атаку на американский авианосец Carl Vinson

Представители находящегося у власти в северной части Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» в ответ на агрессию Соединенных Штатов атаковали американские авианосцы, которые находятся в Красном и Аравийском морях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

Ранее в СМИ приводились сведения о том, что в результате бомбежки американцами нефтяного порта на западе Йемена погибли порядка 75 человек.

«Мы провели двойную военную операцию, направленную против американских авианосцев Harry Truman и Carl Vinson, а также их военных кораблей в Красном и Аравийском морях», — следует из заявления.

Командование хуситов подчеркнуло, что авианосец Vinson был атакован в первый раз после того, как прибыл в Аравийское море.

Нефтяной порт Рас-Иса Соединенные Штаты подвергли бомбардировке с использованием истребителей. Несмотря на то, что хуситы были признаны американцами террористами, в данном порту все равно продолжали отгружать «черное золото».