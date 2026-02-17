Хватит пустых цифр: в Госдуму вносят проект об обязательном обосновании тарифов в квитанциях

В Государственную думу вносится законопроект, который может кардинально изменить привычный вид квитанций за коммунальные услуги. Об этом сообщает ТАСС.

Группа депутатов от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложила обязать коммунальные организации детально обосновывать любое повышение цен. Согласно документу, если сумма в платежке за текущий месяц превышает начисления за аналогичный период прошлого года, поставщик услуг будет обязан приложить к документу «стандартизированное обоснование».

Причины роста цен должны быть изложены простым и понятным языком, без сложных юридических и технических терминов. Объем такого пояснения не должен превышать двух листов формата А4. Потребитель должен видеть, на что именно пошли дополнительные средства — на ремонт сетей, инфляционные издержки или изменение нормативов.

Авторы инициативы уверены, что такая мера резко снизит количество конфликтов и жалоб на «непонятные цифры» в квитанциях. По мнению депутатов, необходимость письменно отчитываться перед каждым жильцом станет для коммунальных компаний сдерживающим фактором и заставит их более ответственно подходить к формированию тарифов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в России активно ведется общественный мониторинг цен на услуги жилищно‑коммунального хозяйства.