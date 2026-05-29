Хватит шпионить: журналистка нашла в Android панель приватности, которая выявляет следящие приложения и отключает их

В Android есть скрытая панель, которая показывает, какие приложения получают доступ к геолокации, контактам и другим личным данным. Журналистка Меган Эллис рассказала, как зайти в «Приватность» и отозвать подозрительные права у программ, которые следят за каждым шагом. Об этом сообщает XDA.

В операционной системе Android существует встроенный инструмент — «Панель управления приватностью» (Privacy Dashboard). Функция анализирует поведение всех установленных приложений: кто, когда и к каким данным обращался. Эллис объяснила, что найти ее просто: заходите в «Настройки», затем — «Безопасность и конфиденциальность». Там и живёт эта панель.

Проведя собственное расследование, журналистка обнаружила, что приложение для управления умным домом запрашивало геолокацию без необходимости. Утилита для блокировки спам-звонков тоже следила за местоположением. А клиент одной соцсети по непонятной причине имел доступ к списку контактов. Эллис отозвала у всех троих подозрительные права. По ее словам, программы, которые получили слишком много разрешений, не только шпионят, но и бессмысленно сажают батарею.

