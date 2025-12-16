«И только я пить бросила!»: певица Слава отреагировала на победу Лурье над Долиной

Певица Слава не смогла сдержать эмоций после победы своей коллеги Полины Лурье в судебном разбирательстве с Ларисой Долиной. Артистка опубликовала в соцсетях восторженное видео, едва не нарушив собственный запрет. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Певица Слава устроила настоящий праздник в своих соцсетях, когда узнала о судебной победе Полины Лурье. На кадрах артистка, находясь в машине, буквально кричала от счастья, заявив, что хочет петь и танцевать. Особенно иронично прозвучало ее признание о том, что триумф коллеги едва не заставил ее вернуться к вредной привычке, от которой она недавно отказалась.

Этот эмоциональный всплеск стал полной противоположностью ее предыдущим публикациям. Еще в прошлом месяце Слава жаловалась подписчикам на серьезные проблемы, связанные, по ее словам, с именем Ларисы Долиной. Певица утверждала, что из-за этого не могла продать собственную квартиру — покупатели отказывались от сделки в последний момент. Конфликт между Лурье и Долиной, суть которого широко не раскрывается, очевидно, имеет для Славы личное значение.

Ранее сообщалось о том, что Киркоров заступился за Долину и сбежавшую из России Пугачеву.