«И восстали машины из пепла ядерного огня»: Европол предсказал конфликт людей и роботов в Европе к 2035 году

Сценарий, знакомый по фильмам, может стать реальностью через десять лет. Полицейская служба Евросоюза (Европол) представила доклад, в котором спрогнозировала начало открытых столкновений между людьми и роботами в Европе к 2035 году. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Специалисты Европола считают, что через десятилетие роботы плотно войдут в повседневную жизнь, взяв на себя доставку, уборку и уход за больными. Однако эта автоматизация, как предполагается, оставит без работы множество людей. Недовольные граждане в депрессивных районах могут начать протестовать, физически нападая на машины.

Любая ошибка робота, например, в больнице, способна вызвать общественный резонанс и популистские лозунги. Еще большую угрозу, по версии доклада, представляют киберпреступники и террористы. Первые могут взламывать роботов-помощников для шпионажа или атак, вторые — использовать мини-дроны с ИИ для ударов по городской инфраструктуре.

Для противодействия этим угрозам в Европоле уже рассматривают возможность вооружения полиции специальным нетравмирующим оружием, например сетевыми гранатами или установками, выводящими роботов из строя.

Впрочем, в индустрии робототехники такой сценарий называют преувеличенным. Коммерческий директор компании Locus Robotics Денис Незгода заявил, что в ближайшие 10 лет он нереалистичен из-за технических и регуляторных барьеров. В самом Европоле пояснили, что доклад — не прогноз, а инструмент для стратегического планирования, позволяющий готовиться к потенциальным вызовам будущего уже сегодня.

