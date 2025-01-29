Ида Галич призналась, что снова беременна

Ида Галич в своем блоге призналась, что беременна во второй раз. Она подтвердила это фотографиями, на которых заметен округлившийся живот. Об этом пишет VoiceMag.

34-летняя исполнительница песни «Предприниматель» пишет в блоге, что счастлива и живет свою лучшую жизнь – влюбленная, любимая и готовая этой любовью делиться. Галич сообщила, что ребенка она планировала и ждала вместе с избранником Олегом Ледвичем, который сделал ей предложение.

Первому ребенку Иды Галич – сыну Леону – четыре года, он был рожден в браке с Аланом Басиевым.

Ранее свадьбу Галич и Ледвича предсказала эзотерик Майя Королева. По ее словам, блогерша и бизнесмен должны пожениться в течение 2025 года, но им придется преодолеть определенные трудности.