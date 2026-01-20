Идеальный, но с оговорками: за какую сумму можно найти надежный семейный автомобиль с пробегом

Автомобильный эксперт « За Рулем » Сергей Зиновьев провел оценку Volkswagen Touran, который не поставлялся на российский рынок официально и доступен через параллельный импорт. Модель построена на платформе и агрегатах, аналогичных используемым в Volkswagen Golf седьмого поколения.

Наиболее распространенной силовой установкой является бензиновый турбированный двигатель 1.4 TSI (EA111) мощностью 150 л. с. с ременным приводом ГРМ. Эксперт отмечает его общую надежность при условии использования качественного топлива, указывая на возможные проблемы с помпой. Ресурс двигателя и сочетающейся с ним роботизированной коробки передач DQ200 оценивается примерно в 250 тыс. км, при этом может потребоваться замена узла сцепления.

В качестве альтернативы рассматривается дизельный двигатель 1.6 TDI мощностью 115 л. с., чей ресурс превышает 300 тыс. км. Для него характерны такие особенности эксплуатации, как контроль за системами EGR и сажевым фильтром, а также долив жидкости AdBlue.

К преимуществам автомобиля отнесены эргономика, управляемость и защита от коррозии. К недостаткам отнесена потенциальная нестабильность работы электронных систем.

